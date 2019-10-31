İnsani yardımda birbirleriyle yarıştılar

Akit Ekonomi

Türkiye’nin Suriye’yi terör örgütü PYD/PKK’dan arındırmak için yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na sınırı olan Akçakale ile Kilis’te yaşayanlara yönelik yardım kampanyasına STK’lardan ilgi yağıyor. Kampanyaya üreticiler ve ihracatçılar da aktif olarak katılıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ‘Birliklerimiz Birlikteliğimizdir’ sloganıyla 35 yardım TIR’ını Akçakale ve Kilis’e gönderdi. TIR’ları dolduran battaniyeler, kilimler, ayakkabılar, giyecekler ve gıda maddeleri yoksul ailelere dağıtıldı.

Üretmeye devam edeceğiz

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılarının Barış Pınarı Harekâtı’nın icra edildiği noktalara yakın yerlerde ihtiyaçları görerek yardım malzemeleri gönderdiğini belirtti. Giyim ve gıda ürünlerini yetkililere emanet ettiklerini dile getiren Gülle, “Türk Kızılayı’yla, belediyelerle beraber yardımları dağıttık” dedi. Türkiye için üretip çalışmaya devam edeceklerinin vurgulayan Gülle, “Ayrıca yardım ve istihdam noktasında önemli adımlar atacağız” taahhüdünde bulundu.

Ordumuzun yanındayız

Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) de Akçakalelilerin yaralarını sarmak için teyakkuza geçti. Birlik, ilçede fırın açıp halkın ekmek talebini karşılamaya başladı. BAİB ayrıca Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye katkı sunmak amacıyla Akçakale’de 2 bin 23 Türk bayrağı dağıttı. Gaziantepli halıcılar ise Akçakale ve Kilis’e 2 TIR halı bağışladı. Sektör temsilcileri, ülkenin ve milletin emrine amade olduklarına işaret ederek, “Türkiye’mizin, ordumuzun yanında yer aldık, almaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Kritik çağrı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’ni (ASKON) de bölgeye yardım yapmaya davet etti.

Bu arada Türk Kızılay’ı ve İHH Telabyad ile Resulayn’daki sivillere gıda malzemeleri ulaştırdı.