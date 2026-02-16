İnsani görev hazırlığı başladı: Endonezya’dan Gazze için 8 bin asker

Endonezya’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde yaklaşık 8 bin askeri hazırlık sürecine aldığı aktarıldı.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Donny Pramono’nun, Gazze’ye asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin henüz resmi karar alınmadığını belirttiği bildirildi. Ancak karar çıkması halinde birliklerin kısa sürede sevk edilebileceği ifade edildi.

Pramono’nun, yaklaşık 8 bin kişilik karma tugay hazırlandığını ve personelin belirlenen takvim doğrultusunda sağlık kontrollerinden geçirileceğini söylediği aktarıldı. “Prensipte her yere atanmaya hazırız. Askerlerimiz tamamen hazır ve hükümet, resmi onay verdikten sonra kısa sürede sevk edilebilir” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yaklaşık 1000 askerin öncü ekip olarak nisanda hazır olmasının, kalan personelin ise haziran sonunda tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

GÖREV KAPSAMI SINIRLI OLACAK

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, birliklerin gönderilmesi halinde görev kapsamının sınırlı ve insani yardım odaklı olacağı ifade edildi.

Birliklerin herhangi bir çatışmaya girmeyeceği, ancak “kendini savunma ve görevin sürdürülmesi için uluslararası hukuk uyarınca son çare olarak güç kullanılabileceği” belirtildi. Görev alanının Gazze ile sınırlı olacağı ve uygulamanın ülkenin dış politikasıyla çelişmesi halinde katılımın sona erdirilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, Endonezya’nın iki devletli çözüme desteğinin yinelendiği bildirildi.

ULUSLARARASI GÜÇ İDDİASI

Endonezyalı yetkililerin daha önce Gazze’deki çatışmaların azaltılması ve insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hastane gemisi ile istihkam ve sağlık birimlerinden oluşan askeri birlik sevk etmeye hazırlandıklarını duyurduğu hatırlatıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın ise Endonezya askerlerinin Gazze’de konuşlandırılmasına yönelik saha hazırlıklarının başladığını ve birliklerin uluslararası bir istikrar gücüne entegre edileceğini iddia ettiği aktarıldı.

Gazze’ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD’li Tümgeneral Jasper Jeffers’ın üstleneceğinin açıklandığı bildirildi. Endonezya’nın ISF kapsamında Gazze’ye asker gönderen ilk ülke olabileceği ve birliklerin Refah ile Han Yunus arasındaki bölgede konuşlanabileceğinin öne sürüldüğü ifade edildi.