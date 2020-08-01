İnsan Vakfı Türkiye, Asya ve Afrika’da 50 bin kişiye kurban eti ulaştırıyor

İnsan Vakfı 2020 kurban organizasyonunu "Kurban Paylaşmaktır" sloganıyla Türkiye, Asya ve Afrika’da 10 Müslüman ülke de gerçekleştirdi.

10 Ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıldı

Her sene kurban faaliyetlerini aralıksız sürdüren İnsan Vakfı bu yıl da yurt içi ve yurt dışı kurban çalışmalarına devam ediyor.

İnsan Vakfı 2020 Kurban Organizasyonu kapsamında Türkiye, Gazze, Yemen, Moritanya, Suriye, Afganistan, Etiyopya, Mozambik, Tayland Patani, Kamboçya ihtiyaç sahibi ailelere kurban dağıtım çalışmalarını gerçekleştirdi.

“Ailelerin mutluluklarına ortak oluyoruz”

İnsan Vakfı Genel Başkanı Sinan Aktaş, "Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye, Asya ve Afrika’da 10 ülkede kurban organizasyonu düzenledik. Yaklaşık 50 bin ihtiyaç sahibi insanın evine et girecek. Bölgede etlerin ulaştığı ailelerin mutluluklarına şahit oluyoruz. Bayramda ve sonrasında da organizasyon düzenlediğimiz ülkelerde çeşitli yardımların gönderilmesine devam edilecek. Kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür ederiz." dedi.