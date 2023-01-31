Yeniakit.com.tr

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Van'da 10 yaşındaki Mete D.'nin başıboş köpek tarafından uğradığı saldırıdan sonra ölmesini değerlendirdi.

"Allah(cc) her şeyi insan için, insanı da kendine kulluk için yarattı." diyen Dr. Şenocak, "Çocuklara, yetimlere çadır hayatını reva gören, köpekleri ise evde mamayla besleyen modern çağ insanın insafına bırakılırsa Vanlı Mete gibi daha çok kardeşimizi köpeklere kurban veririz." ifadelerini kullandıktan sonra, mesajını şöyle tamamladı:

İnsan köpeğe feda edilemez.