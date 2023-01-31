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Gündem 'İnsan köpeğe feda edilemez'
Gündem

'İnsan köpeğe feda edilemez'

Van'dan gelen başıboş köpek saldırısı haberini değerlendiren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "İnsan köpeğe feda edilemez." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 23:53:00 -
'İnsan köpeğe feda edilemez'

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Van'da 10 yaşındaki Mete D.'nin başıboş köpek tarafından uğradığı saldırıdan sonra ölmesini değerlendirdi.

"Allah(cc) her şeyi insan için, insanı da kendine kulluk için yarattı." diyen Dr. Şenocak, "Çocuklara, yetimlere çadır hayatını reva gören, köpekleri ise evde mamayla besleyen modern çağ insanın insafına bırakılırsa Vanlı Mete gibi daha çok kardeşimizi köpeklere kurban veririz." ifadelerini kullandıktan sonra, mesajını şöyle tamamladı:

İnsan köpeğe feda edilemez.

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