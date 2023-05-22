İnsan kaynaklı siber olayların sayısı 2022'de 1,5 kat arttı

Dış kaynak uzmanlarının siber güvenlik çözümleriyle uğraşırken sağladığı verimlilik ve özel bilgi gereksinimleri, 2022'de şirketlerin dış kaynak uzmanlığından yararlanmasının ana sebeplerinden biri oldu. Kaspersky, BT güvenliği uzmanları arasındaki uzmanlık eksikliğini gidermek ve onlara mevcut tehdit ortamı hakkında içgörü sağlamak için MDR hizmeti tarafından tespit edilen ve anonim olarak sunulan müşteri vakalarını analiz etti. Kaspersky'nin yıllık Yönetilen Tespit ve Yanıt Analist Raporu[1], yüksek önem derecesine sahip olayların Kaspersky MDR tarafından tespit edilmesi için ortalama 43,8 dakika gerektiğini gösterdi[2]. İnsan kaynaklı saldırılardaki artış nedeniyle bu işlem süresi, SOC analistlerini daha uzun süre uğraştırması nedeniyle bir önceki yıla göre yaklaşık %6 arttı.

İşte en fazla gerçekleşen saldırı türleri!

Söz konusu olayların niteliğine bakıldığında bunların %30'unun APT'lerle ilişkili olduğu, %26'sının kötü amaçlı yazılım saldırılarından kaynaklandığı ve %19'undan fazlasının "etik korsanlıktan" (BT sistemlerinin güvenlik değerlendirmesi veya MDR hizmetinin operasyonel hazırlığını test etmek için müşterilerin altyapılarında gerçekleştirilen pentestler, kırmızı ekip veya diğer siber tatbikat türleri) kaynaklandığı görülüyor. Kamuoyuyla paylaşılmış kritik güvenlik açıklarını içeren ve insanların dahil olduğu önceki saldırıların izlerinin tespit edildiği olayların oranı yaklaşık %9. Geri kalan vakalar sosyal mühendislik tekniklerinin başarılı bir şekilde kullanılmasından kaynaklanıyor veya içeriden gelen tehditlerle bağlantısı bulunuyor.

Kapsamlı tehdit avı uygulamaları kullanılması önemli

Kaspersky Güvenlik Operasyonları Merkezi Başkanı Sergey Soldatov, şunları söylüyor: "Yayınladığımız MDR raporu, insanlar tarafından yönlendirilen sofistike saldırıların artmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu saldırıların araştırılması için daha fazla kaynak gerekiyor ve bu tür saldırılar otomasyona daha az uygun olduğu için SOC analistlerinin daha fazla zamanını alıyor. Bu saldırıları etkili bir şekilde tespit etmek için şirketlere klasik uyarı izleme ile birlikte kapsamlı tehdit avı uygulamaları kullanmalarını öneriyoruz."

Gelişmiş saldırılara karşı daha fazla koruma için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor:

Tespit ve müdahale yeteneklerini birleştiren ve ek kurum içi kaynakları dahil etmeden tehditlerin belirlenmesine yardımcı olan çözümleri yaygınlaştırın.

SOC ekibinizin en son tehdit istihbaratına erişimini sağlayın ve kuruluşunuzu hedef alan siber tehditler hakkında derinlemesine görünürlük sunun.

Hedefli saldırı olasılığını azaltmak için personelinize temel siber güvenlik eğitimi verin.

Kurum içi dijital adli tıp ve olay müdahale ekibinizin uzmanlığını geliştirmek için uzman Olay Müdahale eğitimi uygulayın.

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