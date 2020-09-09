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Aktüel İnsan hakları kuruluşları 2022 Kış Olimpiyatları'nın Çin'den geri alınmasını talep etti
Aktüel

İnsan hakları kuruluşları 2022 Kış Olimpiyatları'nın Çin'den geri alınmasını talep etti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:29:56 -
İnsan hakları kuruluşları 2022 Kış Olimpiyatları'nın Çin'den geri alınmasını talep etti

TOKYO (AA) - İnsan hakları kuruluşları, Çin'deki hak ihlalleri nedeniyle 2022'de Pekin'de düzenlenmesi planlanan Kış Olimpiyatları'nın ev sahipliğinin bu ülkeden geri alınmasını istedi.

Bir grup insan hakları kuruluşu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'a ilettikleri açık mektupta, 2008'de Pekin'de düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nın ardından Pekin yönetiminin insan hakları sicilinin düzelmediği, aksine Tibet, Uygur ve Hong Kong özerk bölgelerinde ve İç Moğolistan eyaletinde hak ihlallerinin ve azınlıklara yönelik baskıların arttığını vurguladı.

Ülkenin Kış Olimpiyatları ev sahipliğinin geri alınması talep edilen mektupta, Çin yönetiminin "Tibet'te Orwellvari bir izleme ağı kurduğu, Sincan'da 1 milyondan fazla Müslüman Uygur'u kamplarda alıkoyduğu, Hong Kong'da hak ihlallerinde bulunduğu ve Tayvan üzerindeki tehditkar tutumunu sürdürdüğü" kaydedildi.

Tüm bu uygulamaların Olimpiyat ruhuna ve insanlık ideallerine aykırı olduğunu savunan insan hakları kuruluşları, IOC'ye "yanlıştan dönülmesi" çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, mektupla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu kuruluşların bu girişimleriyle "sporu siyasallaştırdıklarını", bunun Uluslararası Olimpiyat Komitesi Anlaşması'nda belirlenen "Olimpiyat İlkeleri"ne aykırı olduğunu savundu.

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