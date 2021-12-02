İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı! Trafikte tehlikeli yolculuk

Sultangazi’de kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Sultangazi Atatürk bulvarı üzerinde yaşandı.

Hiçbir önlem almadı

Bir vatandaş tarafından seyir halinde iken cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde, genç yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kişinin kamyonet kasasında hiç bir önlem almadan tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı görülüyor.