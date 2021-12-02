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Yaşam İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı! Trafikte tehlikeli yolculuk
Yaşam

İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı! Trafikte tehlikeli yolculuk

İstanbul Sultangazi'de bir kişinin hiçbir tedbir almadan kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu bir başka araç sahibi tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 17:36:00 - 2021-12-02 17:40:36

Sultangazi’de kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Sultangazi Atatürk bulvarı üzerinde yaşandı.

Hiçbir önlem almadı

Bir vatandaş tarafından seyir halinde iken cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde, genç yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kişinin kamyonet kasasında hiç bir önlem almadan tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı görülüyor.

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