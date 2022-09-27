İnsan biraz utanır be Taşgetiren! Senin yüzün hiç mi kızarmıyor?

Her geçen gün biraz daha savrulan Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, yine AK Parti eleştirisi kisvesi altında Ali Babacan'a methiyede bulundu. AK Parti'nin ekonomideki başarılarına adeta Babacan tek başına imza atmış gibi bir algı oluşturmaya çalışan Taşgetiren, AK Parti'nin ekonomide Babacan'lı ve sonraki dönemi olduğunu iddia ederek, "Babacan’lı dönem gerek düşük enflasyon oranı gerek fert başına düşen milli gelir itibariyle “Başarı” diye hatırlanıyor. Sonraki dönem ise, bugünlere gelen, fert başına milli gelirin düştüğü, enflasyonun tırmandığı ve iktidarın 2023’e yönelik hiçbir hedefinin tutmayacağının görüldüğü bir manzarayı yansıtıyor." dedi.