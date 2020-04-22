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Aktüel

İnşaattan malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Malatya’da bir inşaattan malzeme çalan 2 şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2020-04-22 15:39:05 -
İnşaattan malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Malatya’da bir inşaattan malzeme çalan 2 şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Malatya il Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin kimlikleri tespit edilirken, şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Olayın şüphelilerinin emniyetti işlemleri devam ederken,inşaattan çaldıkları 1 adet vida atma makinası , 1 adet havalı çivi tabancası, 1 adet kompresör ile 1 adet lazermetrenin inşaat sahibine teslim edildi.

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