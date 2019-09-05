İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde üniversite yerleşkesindeki bir inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde yurt inşaatının 7'nci katında vinçle çıkarılan malzemeleri indiren Adem Türk (20), bir anda dengesini yitirerek yere düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen işçinin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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