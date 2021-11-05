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Yerel İnşaattan düşen çocuğu kum yığını kurtardı
Yerel

İnşaattan düşen çocuğu kum yığını kurtardı

Bursa'da bir inşaatın ikinci katından düşen çocuğu kum yığını kurtardı. Yaralanan çocuk İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:28:00 -
İnşaattan düşen çocuğu kum yığını kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın ikinci katından düşen çocuğu kum yığını kurtardı. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 16.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Mercan Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. 3 katlı inşaatın 2. katında arkadaşlarıyla oyun oynayan 10 yaşındaki İsmail A., dengesine kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Şans eseri kumun üzerine düşen çocuk hafif şekilde yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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