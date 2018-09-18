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İnşaatta çökme meydana geldi! Yaralılar var

Elazığ'da bir inşaat sırasında beton dökme çalışması yapıldığı esnada meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

18 Eylül 2018 Salı 16:25
İnşaatta çökme meydana geldi! Yaralılar var

Elazığ'da bir inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi üzerindeki bir inşaatın üçüncü katında beton dökme çalışması yapıldığı sırada kalıplarda çökme meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bir alt kata düşerek yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:25
  1. Elazığ
  2. Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi
  3. beton dökme çalışması
  4. 112 Acil Servis
  5. Fırat Üniversitesi Hastanesi

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