İnşaatta çökme meydana geldi! Yaralılar var
Elazığ'da bir inşaat sırasında beton dökme çalışması yapıldığı esnada meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.18 Eylül 2018 Salı 16:25
Elazığ'da bir inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi üzerindeki bir inşaatın üçüncü katında beton dökme çalışması yapıldığı sırada kalıplarda çökme meydana geldi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Bir alt kata düşerek yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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