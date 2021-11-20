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Aktüel İnşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Aktüel

İnşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Bingöl'de çalıştığı inşaatta 7. kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:08:00 -
İnşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Bingöl'de çalıştığı inşaatta 7. kattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Hacı Tunç (48), bir tahtadaki çiviye çekiçle vurmak istediği sırada dengesini kaybederek 7. kattan zemine düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Tunç'un cenazesi, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

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