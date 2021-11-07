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Yerel İnşaatın 3’ncü katından düşen genç, hastaneye kaldırıldı
Yerel

İnşaatın 3’ncü katından düşen genç, hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da gece saatlerinde inşaatın üçüncü katından düşen genç, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan genç yoğun bakıma kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 08:33:00 -
İnşaatın 3’ncü katından düşen genç, hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 22. 00 sıralarında Kırklar caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın üçüncü katında 2 arkadaşıyla bulunan 23 yaşındaki S.A., bir anda yere düştü.

Ağır yaralanan S.A., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken olaya ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere 2 kişi polis merkezine götürüldü.

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