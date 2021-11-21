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Yerel İnşaatı devam eden tünelde iş kazası: 3 işçi yaralandı
Yerel

İnşaatı devam eden tünelde iş kazası: 3 işçi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki tünel inşaatında üzerlerine demir kalıp devrilen 3 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 19:55:00 -
İnşaatı devam eden tünelde iş kazası: 3 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Erkenek Mahallesi Sakaltutan mevkisinde yapımı süren tünel inşaatında çalışan işçilerin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle demir kalıplar devrildi.

Kazada Sinan K, Doğan S. ve Hamdullah D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​​

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