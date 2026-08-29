İnşaat ustası ölümden döndü
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Konya, Beyşehir'de bir inşaatın üçüncü katından düşen 30 yaşındaki usta S.Y. yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Yeni Mahalle’de devam eden bir inşaatta iş kazası meydana geldi. Binanın dış cephesinde mantolama yapan S.Y. (30), 3’üncü katta kurulu iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybetti.
İskeleden aşağı düşen işçi beton zemine çarparak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından S.Y., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.