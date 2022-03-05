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Yerel İnşaat terasından düştü! Feci olay
Yerel

İnşaat terasından düştü! Feci olay

Adıyaman'da yapımı devam 4 katlı inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 18:54:00 -
İnşaat terasından düştü! Feci olay

Alınan bilgiye göre, Ekrem K. (25) Adıyaman, Yeni Mahalle 2. çevre yolunda yapımı devam eden 4 katlı bir binanın teras katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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