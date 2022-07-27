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Yerel İnşaat temelinde toprak kayması: 1 işçi yaralandı
Yerel

İnşaat temelinde toprak kayması: 1 işçi yaralandı

Kırşehir'de, inşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında yabancı uyruklu işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 18:47:00 -
İnşaat temelinde toprak kayması: 1 işçi yaralandı

Kırşehir'de, inşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında yabancı uyruklu işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bağbaşı Mahallesinde bir inşaatın altını su basması ile meydana geldi. Suyun yumuşattığı toprakta meydana gelen kaymayı gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri işçiyi topraktan çıkardı.

Hastaneye kaldırıldı

Vücudunda yaralanmalar olan işçi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede ise güvenlik önlemi alındı.

Meydana gelen toprak kaymasının nedeni araştırılıyor.

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