İnşaat seramikleri sektörünün katma değer oluşturma gücü geçen yıl yüzde 36 arttı

İnşaat seramikleri sektörünün katma değer oluşturma gücü, geçen yıl yüzde 36’ya yükseldi. Seramik sektörünün ihracat yerli katma değer oranı yüzde 82 ile rekor seviyede oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırlanan yerli katma değer raporu açıklandı. Rapora göre; inşaat seramikleri sektörünün katma değer oluşturma gücünü 2009 yılında yüzde 29,4 iken 2018 yılında ise yüzde 36’ya yükseldi. Seramik sektörünün ihracat yerli katma değer oranı yüzde 82 ile rekor seviyede oldu.

Rapora göre, 2009-2018 dönemlerini kapsayan 10 yıllık süre zarfında, 7,32 milyar dolarlık inşaat seramikleri ihracatı gerçekleşti. 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam ihracat, Türkiye’ye 5,93 milyar dolarlık yerli katma değer sağladı. 2009-2018 yılları arasında, inşaat seramikleri sektörünün üretimden oluşturduğu katma değer, sürekli olarak artış eğilimi içinde. 10 yıllık dönemde, seramik kaplama malzemeleri toplam 13 milyar TL ve seramik sağlık gereçleri ise 5,5 milyar TL üretimden katma değer oluşturdu. Bu sayede inşaat seramikleri sektörü, son 10 yılda cari fiyatlarla 18,5 milyar TL üretimden katma değer oluşturmuş oldu.

"İhracatımızın artması için ihracat odaklı enerji politikalarına ihtiyacımız var"

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Sektörümüz, 300 binden fazla dolaylı istihdam oluşturan büyük bir yapı. Yerli katma değer raporu, seramik sektörünün Türkiye’ye ne kadar net döviz kazandırdığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Sektörümüzün gerçekleştirdiği her 100 dolarlık ihracatın 82 doları Türkiye’de kalıyor. Bu oran başlı başına bir rekordur. Seramik sektörü ihracatının artması cari açığın kapanmasında kıyaslanmaz oranda katkı sağlıyor. Yerli katma değer oranı çok yüksek ancak enerji yoğun bir sektörüz. İhracatımızın artması için sektöre özel, ihracat odaklı enerji politikalarına ihtiyacımız var. 2018 yılı başından bu güne 20 ayda sanayi doğalgaz fiyatına gelen yüzde 91’lik fiyat artışı uluslararası rekabet gücümüzü düşürüyor. Yüksek oranda yerli katma değer oluşturan bir sektör olarak enerji politikalarında ihracata dayalı bir bakış açısına ihtiyacımız var" dedi.

10 yılda 56,8 milyar TL değerinde üretim yapıldı

Açıklanan raporda, 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde, seramik kaplama malzemelerinin toplam 42,1 milyar TL ve seramik sağlık gereçlerinin ise 14,7 milyar TL üretim değerine ulaştı. İnşaat seramikleri sektörünün son 10 yılda cari fiyatlarla 56,8 milyar TL değerinde üretim yaptı.