İnşaat maliyetleri yüzde 106,60 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,12 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,47, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,71 işçilik endeksi yüzde 43,75 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 103,46, aylık yüzde 6,39 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,92, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,03, işçilik endeksi yüzde 43,52 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 117,36, aylık yüzde 5,27 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,27 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,10, işçilik endeksi yüzde 1,81 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145,83, işçilik endeksi yüzde 44,61 arttı.