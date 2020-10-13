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Ekonomi İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı
Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:41:00 -
İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,04 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,79, işçilik endeksi yüzde 0,75 arttı. Ağustos 2019’a göre ise malzeme endeksinde yüzde 12,51, işçilik endeksinde yüzde 14,16 artış gerçekleşti. Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,60, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 12,73 artış gösterdi. Ağustosta, temmuz ayına göre malzeme endeksinde yüzde 3,55 ve işçilik endeksinde yüzde 0,72 artış kaydedildi. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 11,97 ve işçilik endeksi yüzde 14,29 yükseldi.

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