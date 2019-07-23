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İnşaat maliyet endeksi

İnşaat maliyet endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,69, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,86 arttı

23 Temmuz 2019 Salı 10:17
İnşaat maliyet endeksi

ANKARA (AA) - İnşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,86 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi mayısta nisan ayına göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,86 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,18, işçilik endeksinde yüzde 0,59 artış oldu. Geçen yılın mayıs ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,3, işçilik endeksi yüzde 26,17 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,45 yükseldi.

Mayısta, nisan ayına göre malzeme endeksinde yüzde 2,15 işçilik endeksinde yüzde 0,65 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 25,02, işçilik endeksi yüzde 26,39 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,01 yükseldi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,3, işçilik endeksi yüzde 0,38 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 22,1 işçilik endeksi yüzde 25,38 arttığı görüldü.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:17
  1. inşaat maliyet endeksi
  2. Mayıs
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