İnşaat kalıp ve taşıyıcı iskelelerine yönelik yeni tedbirler geliyor

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, betonarme binaların inşasında kullanılan kalıp ve taşıyıcı iskele uygulamaları sonucu meydana gelen iş kazalarının önüne geçmek için inşaat kalıplarına yönelik yeni tedbirler alındı.



Bakanlıktan alınan bilgiye göre, betonarme binaların inşasında vasıfsız malzemelerle ve gelişigüzel yapılan, yapım ve söküm aşamaları yeterli denetime tabi tutulmayan kalıp ve taşıyıcı iskele uygulamaları sonucu meydana gelen iş kazaları can ve mal kaybına yol açıyor.

Bunun önlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ) yürütülen çalışma neticesinde hazırlanan "Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, binalarda betona şekil vermek ve kolon, kiriş, döşeme gibi yapı elemanlarını gerekli taşıma kapasitesine erişinceye kadar desteklemek amacıyla kullanılan ahşap ve metal esaslı kalıp ve iskelelerle ilgili tasarım ve hesaplama yöntemi belirlendi.

Bu kapsamda getirilen düzenlemelere göre, proje müellifince kalıp ve taşıyıcı iskele projesi hazırlanacak. Projede, kullanılacak malzemenin boyutu, sayısı, mekanik özellikleri ve uygulama detayları yer alacak.

Kalıp ve taşıyıcı iskele projesi, yapı ruhsatı aşamasında idareye sunulacak.

Şantiye şefi ve denetçi tarafından yapım ve söküm aşamaları kontrol edilecek.

Toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konutlar ve kırsal alanlarda yapı ruhsatı düzenlenmeden inşa edilebilen binalar dışında ahşap malzeme dikmeler ile kalıp iskelesi kurulamayacak.

Teleskobik dikmeler ve kalıp altı iskele sistemleri TS EN standartlarına uygun olacak, deformasyona uğramış malzeme kullanılmayacak.

Sektörün uygulamaya adaptasyonu için 2021 yılı sonuna kadar geçiş süreci öngörülüyor.