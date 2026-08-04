İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti!
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Gaziantep’te bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan, dengesini kaybederek iskeleden düştü.
Gaziantep’in Atatürk Mahallesi’nde bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan, iskeleden düşerek ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan, dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.