  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahran'da korkutan patlama! Fabrika havaya uçtu Gündem "çerçeve yasa"! AK Parti TBMM Grubu yarın toplanıyor Yeni Parti TBMM’de ilk grup toplantısını yaptı! Pişkin Özel’den FETÖ ve cunta çıkışı Türk futbolunda yabancı sevdası! MHK’da Anthony Taylor dönemi Rusya’nın tatil beldesinde katliam: Çok sayıda ölü var İspanya kavruluyor! Tarihin en sıcak ve en kurak yazı yaşanıyor Beştepe’de kritik toplantı sona erdi! YAŞ kararları açıklandı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi sonucu belli oldu! Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı Kötü şöhretli Guatemala'da alarm! Fuego Yanardağı patladı, tahliyeler başladı
Yerel İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti!
Yerel

İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti!

Gaziantep’te bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan, dengesini kaybederek iskeleden düştü.

Gaziantep’in Atatürk Mahallesi’nde bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan, iskeleden düşerek ağır yaralandı.

 

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan, dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle savaş alanına döndü! Angus firar etti, sahibi atla peşine düştü
Mahalle savaş alanına döndü! Angus firar etti, sahibi atla peşine düştü

Yaşam

Mahalle savaş alanına döndü! Angus firar etti, sahibi atla peşine düştü

Kaldırımda yürürken bir anda yere düştü! Yaşlı adam hastanelik oldu
Kaldırımda yürürken bir anda yere düştü! Yaşlı adam hastanelik oldu

Yerel

Kaldırımda yürürken bir anda yere düştü! Yaşlı adam hastanelik oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23