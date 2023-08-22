İnşaat işçisi genç doğum gününden 1 gün sonra hayatını kaybetti
Adıyaman’da inşaat işçisi doğum gününden bir gün sonra iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaata demir iskele kuran Irak uyruklu 26 yaşındaki Mufeed Najmuldeen Qkasım Kharmanle isimli işçi çıktığı iskelede dengesini kaybederek 4'üncü kattan aşağıya düştü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan inşaat işçisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kharmanle, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dün doğum günü olduğu öğrenildi
Öte yandan hayatını kaybeden Kharmanle’in 21 Ağustos 1997 tarihinde dünyaya geldiği ve dün doğum günü olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.