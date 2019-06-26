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İnşaat işçisi 4 metreden yere düştü

Erzincan'da bir inşaat işçisi tahta kalıpları sökmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten yere düştü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
İnşaat işçisi 4 metreden yere düştü

Erzincan’da yapımı devam eden stadyum inşaatında çalışan işçi, dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten yere düştü.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi’ndeki şehir stadında çalışan K.Ş. isimli inşaat işçisi, tahta kalıpları sökmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten yere düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin olayı görmesinin ardından sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra işçiyi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Vücudunda kırıklar var

İnşaat işçisi K.Ş.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
  1. 112 sağlık ekipleri
  2. inşaat işçisi
  3. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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