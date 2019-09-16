İnönü Caddesi, ışıl ışıl oldu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi İnönü Caddesi’nde bulunan 78 adet aydınlatma direğinin arıza bakım çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi İnönü Caddesi’nde bulunan 78 adet aydınlatma direğinin arıza bakım çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ile SEDAŞ ekipleri, İzmit ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin bakım çalışmasını yaptı. İki gece süren ve 78 adet aydınlatma direğinin kontrollerini yapan ekipler, onarım isteyen direkleri tek tek tespit ederek gerekli tamiri gerçekleştirdi.

Vatandaş ve esnaflardan gelen yoğun talepler üzerine, İzmit ilçesi İnönü Caddesi’nin aydınlatma direklerinde arıza bakım çalışması yapan Büyükşehir ve SEDAŞ ekipleri, caddeyi ışıl ışıl hale getirdi.

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