0553 313 94 23

İnönü Caddesi, ışıl ışıl oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi İnönü Caddesi’nde bulunan 78 adet aydınlatma direğinin arıza bakım çalışması yaptı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
İnönü Caddesi, ışıl ışıl oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi İnönü Caddesi’nde bulunan 78 adet aydınlatma direğinin arıza bakım çalışması yaptı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ile SEDAŞ ekipleri, İzmit ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin bakım çalışmasını yaptı. İki gece süren ve 78 adet aydınlatma direğinin kontrollerini yapan ekipler, onarım isteyen direkleri tek tek tespit ederek gerekli tamiri gerçekleştirdi.


Vatandaş ve esnaflardan gelen yoğun talepler üzerine, İzmit ilçesi İnönü Caddesi’nin aydınlatma direklerinde arıza bakım çalışması yapan Büyükşehir ve SEDAŞ ekipleri, caddeyi ışıl ışıl hale getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke sınırlarını aştı
    1. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    2. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    3. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    4. Artiz Mektebi beğenildi
    5. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    6. Matematikte başarının sırrı!..
    7. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    8. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    9. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    10. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    11. Arap Beleni’nde çıkan yangın, ormana..
    12. Çocukları dijital dünyadan..
    13. FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına..
    14. Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası..
    15. Antalya’da turizm bölgelerine havadan..
    16. Çanakkale’de 45 mülteci yakalandı
    17. Bahçelievler'de silahlı saldırı!
    18. Nefes kesen yılan operasyonu
    19. İran, Birleşik Arap Emirlikleri..
    20. Uyuşturucu ticareti şüphelisi..
    21. Milas’ta hırsızlık operasyonu; 2..
    22. Ronaldo, babasından bahsederken..
    23. Yeni eğitim öğretim yılı için tören..
    24. Yücel İldiz'e başkan desteği: Denizli..
    25. Fırat'ın doğusunda beşinci ortak..
    26. 'Atatürk' adlı 'çocuk' kitabında..
    27. Almanya'nın "Kuzey Kapısı'nı" Türkler..
    28. Keçiörengücü, ligde 28 maçtır evinde..
    29. Rıza Kayaalp, Dünya Güreş..
    30. Hasadını toplayan çiftçiler Fındık..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar