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İnönü Belediyesi’nden yeni oluşturulan mahalleye alt yapı hizmeti

İnönü Belediyesi, Seyitali Mahallesi sakinlerinden gelen talep üzerine mahalleyi arazi yollarına bağlayan iki noktaya koruge boru döşedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:17
İnönü Belediyesi’nden yeni oluşturulan mahalleye alt yapı hizmeti

İnönü Belediyesi, Seyitali Mahallesi sakinlerinden gelen talep üzerine mahalleyi arazi yollarına bağlayan iki noktaya koruge boru döşedi.


İnönü Belediyesi yeni oluşan mahallelerden gelen talepleri yerine getirmeye devam ediyor. İnönü Belediyesi, Seyitali Mahallesi sakinlerinden gelen talep üzerine mahalleyi arazi yollarına bağlayan iki noktaya koruge boru döşedi. Yapılan çalışma sonrası yola stabilize malzeme serilerek tesviye çalışması yapıldı.


Yoğun yağışlarda biriken sulardan dolayı mahalleden araziye araçlarla çıkmadıklarını belirten mahalle sakinleri, yağmur sularının yola zarar vermeden tahliyesini sağlayacak olan koruge borularının kısa sürede döşeyerek sorunlarını çözdüğü için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye personeline teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:17
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