İnme gelmeden önce ortaya çıkan belirtiler Bu belirtiler, ortaya çıktıktan sonraki 3 saat içinde inme geçiren bir hastada önlem alınırsa, kişinin iyileşme şansı vardır. Fakat birisini farketmek çok zordur. Bu konuda sizi bilinçlendirmek istiyoruz. Tıp konusunda az şey bilen çoğumuz için, inme geçirmeden önce ortaya çıkan belirtiler nelerdir?

İşte inme gelmek üzereyken ortaya çıkan belirtiler: Bu belirtileri rica ediyoruz okuyun, bir gün birinin hayatını kurtarabilirsiniz. İnme gelmeden önce ortaya çıkan belirtiler Sol kol, bacak veya yüzün sol tarafında uyuşukluk

Konuşma ve başkalarının konuşmasını anlama konusunda sorun yaşıyorum.

Tam veya kısmi felç.

Bir veya iki gözle görmede sorun oluşması

Baş dönmesi ve bilinç kaybı. Birisinin inme geçirip geçirmediğini 4 adımda anlarsınız: Kişiden gülümsemesini isteyin (eğer felç geçiriyorsa, bunu yapamazlar)

Kişiden, basit bir cümle (örneğin, ‘Bugün hava çok iyi’) söylemesini isteyin – bunu yapamıyorsa, inme geçirme olasılığı yüksektir.

Onlardan iki kolunu da kaldırmaya çalışmasını isteyin

Dillerini çıkarmalarını isteyin Kişi bu belirtilerden birini bile gösteriyorsa, hemen 112 acil servisini arayın.

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