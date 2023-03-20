İngiltere'yi feci bir 10 yıl bekliyor!

İngiltere'de bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Resolution Foundation'ın bu haftaki yeni bütçe analizinde, İngiltere'deki reel ücretlerin enflasyondaki düşüşe rağmen 2026 yılına kadar 2008 seviyelerine geri dönmeyeceği bildirildi.

Rapora göre ülke, kamu hizmetlerinde kesintilerle birlikte durgun gelir ve yüksek vergilerle dolu "felaket bir on yıl" yolunda ilerliyor.

Raporda, reel ücretlerin Ocak ayında yıllık %3,9 oranında düştüğünün altı çizilirken, ücretlerin "uzun vadeli durgunluğa" genel tablodaki işaretlerden biri olduğuna dikkat çekti.

"YÜZYILIN EN KÖTÜSÜ"

Kuruluş, bu yıl ve gelecek yıl hane halkının harcanabilir gelirlerindeki düşüşün yüzyılın en kötüsü olduğunu vurguladı.

Raporda, "Britanya ekonomisi derin bir korku içinde sıkışıp kaldı, insanlar çalışmaya teşvik ediliyor ama yoksullaşıyor. Daha fazla vergi ödeyip kamu hizmetlerinin kesintiye uğramasına tanık oluyor" denildi.

Resolution Foundation, Birleşik Krallık'ın 1970'lerden bu yana en büyük enerji ve enflasyon şoku içinde ekonomik durgunluktan kaçınırken, işsizliğin yalnızca %4,4'e ulaştığını tahmin ediyor.

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Araştırmaya göre, vergilerin GSYİH içindeki payının dönem sonu tahmini %37,7'ye ulaşarak 70 yılın en yüksek seviyesini ve 2019-2020'den bu yana %4,7'lik bir artışı temsil etmesi bekleniyor.

"ÇOK AZ YATIRIM VAR, ÇOK YÜKSEK VERGİ İSTİYORUZ"

2022-23'ten bu yana gelir vergisi eşiklerinin dondurulması, dondurma sona erdiğinde 2027-28'e kadar hane halkı için 1.110 avro (1.337 dolar) daha kötü durumda olacağı anlamına geliyor.

Resolution Foundation'ın CEO'su Torsten Bell, “Jeremy Hunt'ın ilk bütçesi, zorlu ekonomik ve mali görünümdeki iyileştirmeleri, genel olarak uzun vadeli büyümeyi artırmayı amaçlayan önemli bir politika paketiyle birleştiren, özellikle işgücünün büyüklüğü bakımından birçok kişinin beklediğinden çok daha büyük bir olaydı. Ancak geri adım atılırsa, Birleşik Krallık'ın temel sorunları büyük ölçüde değişmeden kalıyor. Çok az yatırım yapıyoruz ve çok yavaş büyüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartları durağan. Kamu hizmetlerini keserken daha yüksek vergi vermelerini istiyoruz” dedi.

Kaynak: RT