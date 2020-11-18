  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere'ye ait Eurofighter Typhoon ile Türk F-16 uçakları birlikte ilk eğitim uçuşlarını yaptı
Aktüel

İngiltere'ye ait Eurofighter Typhoon ile Türk F-16 uçakları birlikte ilk eğitim uçuşlarını yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:47:53 -
İngiltere'ye ait Eurofighter Typhoon ile Türk F-16 uçakları birlikte ilk eğitim uçuşlarını yaptı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO eğitimleri kapsamında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132'inci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığına bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşunun yapıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan bilgilendirmede, "NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığımıza bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu icra edildi." ifadesine yer verildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.
Erken seçime gidilmeli mi? Bomba anket sonuçları geldi
Siyaset

Erken seçime gidilmeli mi? Bomba anket sonuçları geldi

Yapılan son anket çalışmasına göre vatandaşların yüzde 55.7'si erken seçim istemiyor.
'Bir Başkadır' dizisi ve Nurseli İdiz'in ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor
Gündem

'Bir Başkadır' dizisi ve Nurseli İdiz'in ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor

Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisi ve ayyaş Nurseli İdiz'in başörtülü kadınlar için kullandığı skandal ifadeler başta olmak üzere son zamanlar..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay