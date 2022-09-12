İngiltere'nin yeni kralıyla ilgili bomba iddia! Bu, gerçekten doğru mu?

Kral 3. Charles'ın, tahta oturur oturmaz verdiği talimatlarla dünya kamuoyunun gündemine oturduğuna dikkat çeken Mehmet Barlas, "Bu arada Kral Charles'ın parmaklarının şiş ve kırmızı olması spekülasyonlara neden oldu. Kral'ın bilinmeyen bir hastalığının olduğu ve en kısa sürede tahtını oğlu William'a devretmeyi düşündüğü söyleniyor" ifadelerini kullandı. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kral 3. Charles, tahta oturur oturmaz verdiği talimatlarla dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Bu talimatların en çok konuşulanı ise, oğlu prens Harry'ye "Sakın Megan'ı cenazeye getirme" diye verdiği talimattı. Harry'nin Amerikalı karısı, çeşitli mülakatlarda Saray ile ilgili kırıcı sözler söylemişti. Bu arada Kral Charles'ın parmaklarının şiş ve kırmızı olması spekülasyonlara neden oldu. Kral'ın bilinmeyen bir hastalığının olduğu ve en kısa sürede tahtını oğlu William'a devretmeyi düşündüğü söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Başbakanı değişti ve bunu onaylayan kraliçe öldü. Şimdi ülke çok soğuk bir kışa hazırlanıyor. Gerekli önlemler alınmazsa İngiltere'nin dörtte birinin soğukta kalacağı belirtiliyor. Tabi bir yandan da İngiltere'nin yerleşik düzeni, tüm Avrupa'yı Rusya'ya karşı kışkırtmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Putin, gerçek bir savaş durumunda ilk bombalanacak şehrin Londra olduğunu ilan etmişti. Yani kraliçe de değişse, başbakan da değişse İngiltere tarihsel alışkanlıklarından vazgeçmiyor."