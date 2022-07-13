İngiltere'nin çöpü Türkiye'ye mi dökülüyor? Bakan Kurum'dan flaş açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'den çöp ithali ile ilgili açıklama yaptı.
Eski görüntüler kullanılarak aynı konunun tekrar tekrar gündeme getirildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin İngiltere'den çöp değil geri dönüşümü mümkün olan atıklar aldığını da vurgulayan Kurum, geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların ithalinin yasaklandığını hatırlattı.