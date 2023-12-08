'İngiltere'nin bize 5 trilyon dolar borcu var!'

Barbados Başbakanı Mia Mottley, İngiltere'nin 5 trilyon dolarlık kölelik borcu olduğunu dile getirerek kölelik tazminatının önemine vurgu yaptı.

İngiltere Kralı 3. Charles köleliğin sonuçlarını kabul etme vaktinin geldiğini söylediği bir açıklama yaptı. Barbados Başbakanı Mia Mottley Londra'da kölelik tazminatının gerekliliği üzerine yaptığı konuşmasında kralın açıklamalarından memnuniyetini ifade etti.

Mia Mottley, Karayipler ülkesi Barbados'un köle sahibi ülkelerden alacak 4,9 trilyon dolar borcu olduğunu söyledi. Başbakan Mottley konuşmasında, bu borcun nasıl geri ödenmesi gerektiği konusundaki atılacak adımların "zor olacağını ve zaman alacağını'' belirtti.

'GÖRÜLMEYİ VE DUYULMAYI TALEP EDİYORUZ''

Mottley konuşmasında, ''Bu borçların bir ya da iki, hatta beş yılda ödenemeyeceğini biliyoruz. Çünkü verilen zarar ve gerçekleştirilen sömürü asırlar sürdü. Biz görülmeyi ve duyulmayı talep ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Başbakan, London School of Economics'in Uluslararası Eşitsizlikler Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşma sırasında, Kral Charles'ın köleliğe karşı koyma konusundaki istekliliğini övdü.

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3. Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda kölelik hakkında insanların çektiği acıdan duyduğu şahsi üzüntüyü ve köleliğin kalıcı etkisine ilişkin anlayışını derinleştirdiğini anlatmıştı.

''KÖLELİĞİ KONUŞMANIN VAKTİ GELDİ''

İngiltere Kralı konuşmasında, "Tüm vatandaşlarımıza fayda sağlayacak ortak bir gelecek oluşturmak için biz de geçmişimizi kabul etmenin yeni yollarını bulmalıyız. Bu artık zamanı gelmiş bir konuşmadır." ifadelerini kullandı ancak mali tazminatlardan bahsedilmedi.

Mottley, 2018'de başbakan olduğundan bu yana sömürgecilik mirası konusunda dünya çapında güçlü bir ses haline geldi. Başbakan, konudaki politik duruşu sayesinde tazminat çağrılarının ana akım bir siyasi meseleye dönüştürülmesine yardımcı oldu.

İNGİLTERE'NİN 24 TRİLYON BORCU VAR

Brattle Group'un, Afrikalı insanları köleleştiren ülkelerin zenginliğini hesaplayan raporuna göre, İngiltere'nin transatlantik kölelikten etkilenen 14 ülkeye 24 trilyon dolar, İspanya'nın ise 17,1 trilyon dolar, Fransa'nın 9,2 trilyon dolar, Hollanda'nın ise 4,86 ​​trilyon dolar tazminat borcu var.

Başbakan Mottley, köleliğin tarihi borcunu ele almanın dünya toplumunun "utanç verici bir tarihin gölgesinde kaybolmak yerine güçlenerek ilerlemesine" olanak sağlayacağını söyledi.

Mottley aynı zamanda taahhütlerin yerine getirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, İngiltere Kilisesi'nin bu yılın başlarında köle ticareti bağlantıları için ayırdığı 100 milyon sterlinlik fonun yeterliliğini sorguladı.

Bunun yanısıra Rishi Sunak, İngiltere'nin kölelikteki rolü nedeniyle tazminat ödemesi gerektiği yönündeki önerileri reddetti. İngiltere'nin tarihini ortadan kaldırmaya çalışmanın ileriye yönelik bir yol açmadığını ve enerjilerini boşa harcamak olduğunu vurguladı. (NTV)