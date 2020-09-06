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Aktüel İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Aktüel

İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:28:00 -
İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Birmingham kentindeki bıçaklı saldırılarda 1 kişi ölürken, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Birmingham'dan sorumlu West Midlands Polisinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde kentin değişik bölgelerinde meydana gelen saldırıların ardından cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Olayda 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırıların bağlantılı olduğu ve failin bulunması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların terör eylemi değil, çete savaşları bağlantılı olabileceği ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da olayın terör bağlantılı olduğunu gösterecek hiçbir bilgi bulunmadığını kaydetti.

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