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Türkiye'nin dört kentinde gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor: Ata tohumundan yetiştirilen domatesi bedava dağıtıyor!

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Türkiye'nin dört kentinde gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor: Ata tohumundan yetiştirilen domatesi bedava dağıtıyor!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan Mehmet Ekşioğlu, binlerce kişiye karşılıksız ata mirası domates tohumlarını gönderiyor. Ata tohumuyla yetiştirilen "ekşili Kocaali domatesi"nin tohumlarını Türkiye'nin dört bir yanına karşılıksız gönderiyor.

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Foto - Türkiye'nin dört kentinde gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor: Ata tohumundan yetiştirilen domatesi bedava dağıtıyor!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan Mehmet Ekşioğlu, ailesinden miras kalan "ekşili Kocaali domatesi"nin tohumlarını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor. Önemli kaynaklarına sahip ata mirası domates tohumlarını kaybolmaması için Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce kişiye karşılıksız gönderiyor.

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Foto - Türkiye'nin dört kentinde gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor: Ata tohumundan yetiştirilen domatesi bedava dağıtıyor!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan Mehmet Ekşioğlu, ailesinden miras kalan "ekşili Kocaali domatesi"nin tohumlarını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor. Ailesiyle 1965'te Rize'den Kocaali'ye gelen Ekşioğlu, yaklaşık 200 metrekarelik aile bahçesinde domates yetiştiriyor. Ekşioğlu, ailesinin 61 yıldır tohumunu saklayarak üretimini sürdürdüğü domatesin korunması ve yaygınlaştırılması için yaklaşık 20 yıldır emek veriyor. Çocuklara ve yetişkinlere verdiği eğitimlerde atalık tohumların önemini anlatan 26 yıllık TEMA Vakfı gönüllüsü Ekşioğlu, domatesin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor. Bu arada, "ekşili Kocaali domatesi"nin coğrafi işaret tescili alması amacıyla Kocaali Belediyesi tarafından başvuru süreci için hazırlıklar yapılıyor. Ekşioğlu, ailesinin yıllardır aynı tohumu çoğalttığını söyledi.

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Foto - Türkiye'nin dört kentinde gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor: Ata tohumundan yetiştirilen domatesi bedava dağıtıyor!

Yaklaşık 20 yıldır elinden geldiğince üretimi sürdürdüğünü belirten Ekşioğlu, "Ailem de bana destek oluyor. Karşılık beklemeden bir şey vermekten büyük keyif alıyoruz. Yeter ki bu değer kaybolmasın." dedi. Ekşioğlu, bahçede yetiştirdiği domateslerin tohumlarını kurutarak eşine, dostuna ve hiç tanımadığı kişilere ücretsiz gönderdiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden TEMA Vakfının koordinasyon toplantılarına gelen gönüllü arkadaşlarımıza tohumları hediye ediyorum. Böylece 'ekşili Kocaali domatesi' farklı şehirlere ulaşıyor. Her yıl ortalama 3 bin kişiye ve aileye tohum dağıtıyorum. Bunun yalnızca bizim ailemizde kalmasını istemiyorum. Kocaali'nin bu değerini her tarafa yayalım. İsteyen yetiştirsin, isteyen ticaretini yapsın. Önemli olan bu domatesin bizimle kaybolup gitmemesi." Domatesin kendine has ekşi tadının bulunduğunu, kabuğunun zar gibi ince ve iç yapısının dolgun olduğunu belirten Ekşioğlu, "Bu domates yatay kesildiğinde içerisindeki odacık sayısının genellikle 10 ile 12 arasında olduğu görülür. Pazar ve marketlerdeki bazı domatesler gibi yalnızca 3-4 odacıklı ve içi boş değildir. Kesildiğinde tabağı suyla doldurmaz." diye konuştu.

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Foto - Türkiye'nin dört kentinde gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor: Ata tohumundan yetiştirilen domatesi bedava dağıtıyor!

Kuruyan tohumların nemden korunmasının önem taşıdığını vurgulayan Ekşioğlu, "Tohumun harekete geçmesi için nem ve uygun sıcaklık gerekir. İyi kurutulan tohumları kuru ortamda uzun süre saklayabilirsiniz. Biz de bir domatesten aldığımız tohumu sonraki yıl yeniden ekerek bu çeşidi yıllardır yaşatıyoruz." dedi. Yöre halkına ellerindeki yerel tohumların değerini bilmeleri ve bunları çoğaltmaları çağrısında bulunan Ekşioğlu, coğrafi işaretle tescillenmesi halinde "Ekşili Kocaali domatesi"nin daha geniş kitlelere duyurulabileceğini ve gelecek nesillere aktarılabileceğini kaydetti. Ekşioğlu, coğrafi işaretin yalnızca tanıtım açısından değil, domatesin yöresel kimliğinin korunması bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu değerin sadece bizde kalmasını değil, herkese ulaşmasını istiyorum. Kocaali'yi çok seviyorum. İstanbul'da bulunsam da ikametim hala burada. En büyük hedefimiz, 'Ekşili Kocaali domatesi'nin coğrafi işaret alması ve ilçemizin adıyla tanınması. Daha çok kişi yetiştirirse, tohumu çoğaltırsa kaybolma tehlikesi de azalır. Bizden sonraki nesiller de bu domatesin gerçek tadını bilsin istiyorum."

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