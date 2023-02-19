İngiltere'den Türkiye açıklaması: Tam destek bekleyebilir

İngiltere Kalkınma ve Afrika’dan sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell, Türkiye'nin başta İngiltere olmak üzere çok sayıda dostu olduğunu belirterek "Türkiye, korkunç bir felaketin ardından küresel toplumun tam desteğini bekleyebilir." ifadeleirni kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından, Türkiye'ye gelerek deprem bölgelerini ziyaret eden Mitchell, AA muhabirine konuştu.

Mitchell, ziyareti sırasında, İngiltere'nin Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurduğu sahra hastanesinde İngiliz sağlık ekiplerinin çalışmalarını inceledi ve işbirliği içinde çalışan Türk ve İngiliz ekiplerine teşekkür etti.

Uluslararası toplumun, bu felaketin her farklı aşamasında çok güçlü destek vermesi gerektiğini söyleyen Mitchell, "Türkiye'nin başta İngiltere olmak üzere çok sayıda dostu var." diye konuştu.

Mitchell, İngiltere'nin felaketin en başından beri Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek ülkesinin, Türkiye'ye insani yardım malzemeleri ve 77 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdiğini kaydetti.

Sahra hastanesi ve acil tıp klinikleri de dahil olmak üzere, İngiltere'den 150 uzmanın sahada çalıştığını ifade eden Mitchell, depremin etkilendiği bölgeleri "kesinlikle dehşet verici" şeklinde nitelendirdi.

Mitchell, "Depremin meydana getirdiği yıkımı görmek için deprem bölgelerinden geçmek oldukça sıra dışı. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim." dedi.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri hakkında konuşan Mitchell, Türkiye'nin bu kadar çok dostunun olmasından ve destek için buraya gelmelerinden çok etkilendiğini ifade etti.

Mitchell, "Türkiye, korkunç bir felaketin ardından küresel toplumun tam desteğini bekleyebilir." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki aşama "sağlık, güvenlik ve barınma sorunlarıyla" mücadele

Mitchell, deprem bölgelerinde bulunan uzmanların ve sağlık ekiplerinin, arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaştığını söyleyerek bir sonraki aşamanın "sağlık, güvenlik ve barınma sorunlarıyla" mücadele etmek olduğuna dikkati çekti.

İngiltere'nin depremzedeler için 35 bin termal battaniye, 2 bin 500 çadır, temel ihtiyaç ve temizlik kitleri gönderdiğini hatırlatan Mitchell, bölgedeki İngiliz sağlık ekibinin, depremzedeler için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

Mitchell, "Olabildiğince hızlı bir şekilde buraya geldik ve Türkiye'ye bu korkunç felakette yardım etmeye kararlıyız." ifadesini kullanarak sahra hastanesinde, bir haftadan kısa bir sürede 2 bin 700'den fazla depremzedenin tedavi edildiğini aktardı.

Türkiye-İngiltere ilişkileri

Türkiye ve İngiltere ilişkileri hakkında "yakın arkadaşlar" ifadesini kullanan Mitchell, "Güçlü siyasi bağlarımız var. Güvenlik bağlantılarımız var. NATO'nun önde gelen ortaklarıyız. Herkes kadar Türkiye'ye yakınız." dedi.

Mitchell, İngiliz halkının da depremzedeler için seferber olduğunu vurgulayarak vatandaşların kendi ceplerinden 85 milyon sterlin topladığını ve bunun iki ülke arasında var olan ilişkinin yakınlığını gösterdiğini söyledi.

İngiltere'den, Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım paketi

İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de görev yapmak üzere önce 77 kişilik arama kurtarma ekibi, ardından da acil tıbbi müdahale ekibiyle sahra hastanesi göndermişti.

İngiltere, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir Tıbbi Tedavi Tesisi kurarken tesiste, 16. Tıbbi Alaydan ve Kraliyet Hava Kuvvetleri Taktik Tıbbi Kanadı'ndan 82 personel, hayat kurtaran tıbbi tedaviyi ve desteği sağlamak için Türk sağlık personeli ve UK-Med hayır kurumundan sağlık görevlileri ile çalışıyor.

İngiltere hükümeti, 15 Şubat'ta, Türkiye ve Suriye'ye yönelik 25 milyon sterlinlik (yaklaşık 566 milyon lira) yeni yardım paketini açıklamıştı.

Suriye'deki depremzedelere yönelik ise bölgede görev yapan Beyaz Baretliler adlı STK'ye destek veren İngiltere'nin depremin yaşandığı günden bu yana yaptığı yardımların miktarı son paketle 42,8 milyon sterline (yaklaşık 970 milyon lira) ulaşmıştı.