İngiltere'den sonra o ülkede çok sayıda ceset bulundu Meksika'nın Guerrero'da eyaletinde yol kenarında 9 ceset bulundu.

Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Zitlala şehrinde yol kenarında 9 cesedin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, 9 kişinin iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada vurularak öldüğünün belirlendiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Guerrero eyaleti, son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölge olarak biliniyor.

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