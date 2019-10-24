İngiltere'den sonra o ülkede çok sayıda ceset bulundu
Meksika'nın Guerrero'da eyaletinde yol kenarında 9 ceset bulundu.24 Ekim 2019 Perşembe 19:36
Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Zitlala şehrinde yol kenarında 9 cesedin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, 9 kişinin iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada vurularak öldüğünün belirlendiği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Guerrero eyaleti, son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölge olarak biliniyor.
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