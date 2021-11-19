  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere'den skandal Filistin kararı
Dünya

İngiltere'den skandal Filistin kararı

İngiltere, Filistin'de mücadele veren Hamas'ın siyasi kanadını terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 12:15:00 -
İngiltere'den skandal Filistin kararı

İngiltere'nin Hamas'ın siyasi kanadını da askeri kanadı gibi terör örgütü olarak ilan etmeye hazırlandığı bildiriliyor.

İngiltere'nin Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi kanadını da askeri kanadı gibi terör örgütü olarak ilan etmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el Kassam Tugayları 2001 yılından bu yana İngiltere'de terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Hamas terörist ilan edilecek

Middle East Eye'ın aktardığı bilgiye göre, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, siyasi bir grup olarak Hamas'ı terör örgütü olarak tanıdıklarını ilan etmeye hazırlanıyor.

Hamas, kökten ve şiddetli bir şekilde antisemitist olduğu gerekçesiyle terör örgütü ilan edilecek.

Bu kapsamda Hamas destekçileri, "terör yasası" kapsamında 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Karar doğrultusunda Hamas'a destek anlamına gelecek kıyafetler giyen, Hamas için toplantı ve organizasyon düzenleyen, Hamas'ın bayrak veya logosunu paylaşan kişiler yasayı ihlal etmiş sayılacak.

İngiliz Bakan Patel, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, artık hareketin siyasi ve askeri kanatları arasında ayrım yapmayacaklarını kaydetti.

Hamas'ın ülkedeki varlığının Yahudileri güvensiz hissettirdiğini kayeden Patel, yasanın önümüzdeki hafta parlamentoya sunulacağını aktardı.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yalnız Kurt'un ilk fragmanı olay oldu
Medya

Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yalnız Kurt'un ilk fragmanı olay oldu

Yeni Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi olmayı hedefleyen Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı.
Ali Erbaş: İlim insanlığın ortadan kaldırılması için değil huzuru için kullanılmalı!
İSLAM

Ali Erbaş: İlim insanlığın ortadan kaldırılması için değil huzuru için kullanılmalı!

İlmin insanlığın huzuru için kullanılması gerektiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Eğer silahları masum insanlar..
Rusya'nın eline geçmemesi için tedbir alındı! ABD'den yardım istediler
Dünya

Rusya'nın eline geçmemesi için tedbir alındı! ABD'den yardım istediler

İngiliz ordusu, Akdeniz'de düşen F-35 savaş uçağının denizden çıkarılabilmesi için ABD'den yardım istedi. Diğer yandan, uçağın Rusya'nın eli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay