İngiltere'den skandal Filistin kararı

İngiltere'nin Hamas'ın siyasi kanadını da askeri kanadı gibi terör örgütü olarak ilan etmeye hazırlandığı bildiriliyor.

İngiltere'nin Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi kanadını da askeri kanadı gibi terör örgütü olarak ilan etmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el Kassam Tugayları 2001 yılından bu yana İngiltere'de terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Hamas terörist ilan edilecek

Middle East Eye'ın aktardığı bilgiye göre, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, siyasi bir grup olarak Hamas'ı terör örgütü olarak tanıdıklarını ilan etmeye hazırlanıyor.

Hamas, kökten ve şiddetli bir şekilde antisemitist olduğu gerekçesiyle terör örgütü ilan edilecek.

Bu kapsamda Hamas destekçileri, "terör yasası" kapsamında 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Karar doğrultusunda Hamas'a destek anlamına gelecek kıyafetler giyen, Hamas için toplantı ve organizasyon düzenleyen, Hamas'ın bayrak veya logosunu paylaşan kişiler yasayı ihlal etmiş sayılacak.

İngiliz Bakan Patel, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, artık hareketin siyasi ve askeri kanatları arasında ayrım yapmayacaklarını kaydetti.

Hamas'ın ülkedeki varlığının Yahudileri güvensiz hissettirdiğini kayeden Patel, yasanın önümüzdeki hafta parlamentoya sunulacağını aktardı.

Kaynak: Mepa News