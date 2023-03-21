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Dünya İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi
Dünya

İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi

İngiltere, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 20:20:00 -
İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi

İngiltere Savunma Bakanlığında Devlet Bakanı Baroness Annabel Goldie, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Lord Hylton'ın, Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmatın zayıflatılmış uranyum içerip içermediğine ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Goldie, yanıtında, "Ukrayna'ya bir filo Challenger 2 ana muharebe tankı hibe etmemizin yanı sıra zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler dahil mühimmat sağlayacağız. Bu tür mermiler, modern tankların ve zırhlı araçların imha edilmesinde son derece etkili." ifadelerini kullandı.

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