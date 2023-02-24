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Dünya İngiltere'den Putin'i kızdıracak hamle
Dünya

İngiltere'den Putin'i kızdıracak hamle

İngiltere, Ukrayna’ya Sovyet veya Rus yapımı savaş uçağı gönderecek olan NATO ülkelerine "Eurofighter Typhoon" savaş uçaklarını verecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 20:31:00 - 2023-02-24 20:32:47
İngiltere'den Putin'i kızdıracak hamle

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna’ya Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını; uçuş eğitimi gerekliliği sebebi ile gönderemeyeceklerini açıkladı. Wallace, bunun yerine Ukrayna’ya Rus veya Sovyet yapımı savaş uçakları gönderecek olan NATO ülkelerine Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik edebileceklerini ifade etti.

Hükümet, Rusya’ya karşı savaşta yardımcı olması için Ukrayna’ya Typhoon sağlama baskısı altında ve eski Başbakan Boris Johnson da bu konuda baskı yapanlar arasında.

Ancak Wallace’a göre; Ukrayna’nın, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını muharebe ortamında idame ettirebilecek kalifiye pilotları bulunmuyor. Bu yüzden 200 İngiliz Hava Kuvvetleri personelinin de Ukrayna’ya gitmesi gerekiyor.

Wallace, İngiliz personelinin Ukrayna’ya sevk edilmesinin imkansız olduğunu ve Typhoon savaş uçaklarını, Ukrayna’ya gönderemeyeceklerini ifade etti.

Buna karşılık İngiltere, Ukrayna’ya Sovyet ya da Rus yapımı savaş uçağı tedarik edecek olan NATO ülkelerine; Eurofighter Typhoon savaş uçağı teklif ederek, bu ülkelerin savaş uçağı boşluğunu doldurabileceklerini ifade etti.

Ben Wallace’ın ifadeleri ise şu şekilde:

"NATO ülkeleri arasında MIG-29 gibi Rus ve Sovyet yapımı uçaklara sahip olan ülkeler olduğunu biliyoruz. Eğer bu ülkeler Ukrayna’ya bu uçakları tedarik ederler ise, İngiltere, oluşacak boşluğu doldurmak için kendi savaş uçaklarını ya da hava sahası koruma görevlerini teklif edecek."

Bulgaristan, Polonya ve Slovakya envanterinde Rus veyahut Sovyet yapımı uçaklar bulunan NATO üyesi ülkeler arasında öne çıkıyorlar.

SavunmaSanayiST

 

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