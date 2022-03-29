  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere'den Putin çıkışı: İğrenç taktikler uyguluyor
Dünya

İngiltere'den Putin çıkışı: İğrenç taktikler uyguluyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukraynalı sivilleri kaçırmak gibi yöntemler uyguladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 21:54:00 -
İngiltere'den Putin çıkışı: İğrenç taktikler uyguluyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide Putin'in "çaresiz önlemlere başvurduğunu" söyledi.

Truss, Ukraynalı bir insan hakları grubu olan Zmina'nın, esir alınan düzinelerce insanın kimliğini tespit ettiklerini açıkladığı mesaja atıfta bulundu.

Grup ayrıca "binlerce" Ukraynalının kendi istekleri dışında Rusya'ya götürüldüğünü iddia ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay