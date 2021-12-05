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Dünya İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması
Dünya

İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması

İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Birleşik Krallık genelinde Covid-19’un Omicron mutasyonu tespit edilen vaka sayısının son 24 saatte yüzde 50 artış göstererek 246'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 21:32:00 -
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması

Covid-19’un Güney Afrika’da tespit edilen Omicron mutasyonu Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık genelinde son 24 saatte 86 Omicron vakası tespit edildiği ve toplam Omicron vaka sayısının yüzde 50 artış göstererek 246’ya yükseldiği aktarıldı. UKHSA, Birleşik Krallık'ta en son tespit edilen 86 vakanın 18'inin İskoçya'da olduğunu ve İskoçya'da toplamda 48 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıklarken, vakaların büyük bir bölümünün ise İngiltere'nin başkenti Londra da dahil olmak üzere ülkenin Kuzey ve Güney bölgelerinde görüldüğünü belirtti.

Omicron mutasyonu vaka sayılarının yükselmesi karşısında uzmanlar, İngiltere'nin yılbaşından sonra "daha katı önlemlerle" karşılaşabileceğine yönelik uyarıda bulundu. Cambridge Üniversitesi'nden istatistik profesörü David Spiegelhalter, Omicron'un Birleşik Krallık'ta ortaya çıkmasının "korkunç bir zamanlama" olduğunu ifade ederek, önümüzdeki birkaç hafta boyunca yılbaşı ve Noel etkinlikleri nedeniyle insanların "kapalı alanlarda sosyalleşeceğini" ve bu nedenle bu dönemde virüsün yayılma riskinin artacağını belirtti. Uzmanlar ayrıca, Omicron vakalarının hastaneye yatışlarda bir artışa yol açması halinde Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) "çok zor bir durumda" kalacağına dikkat çekti.

Kraliyet Acil Tıp Koleji (RCEM) Başkanı Dr. Katherine Henderson yaptığı açıklamada, hastanelerin kış dönemlerinde hasta sayısında zaten mevcut bir yoğunluk olduğunu ifade ederek, "Şu anda durum oldukça kötü ve daha da kötüleşecek. Omicron mutasyonları hastane tedavisine dönüşürse çok zor bir durumda olacağız" dedi.

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