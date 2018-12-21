İngiltere'den korkutan hamle! Savaş gemisi gönderildi
İngiltere, Rusya ile kriz halinde olan Ukrayna'ya destek olmak için Karadeniz'e savaş gemisi gönderdiğini duyurdu.21 Aralık 2018 Cuma 16:29
İngiltere Savunma Bakanı, yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna'nın yalnız kalmayacağını göstermek için Karadeniz'e savaş gemisi gönderdiğini duyurdu.
Reuters'ın aktardığına göre İngiltere Savunma Bakanı Ellwood, Ukrayna'nın yalnız olmadığını göstermek için Karadeniz'e savaş gemisi gönderdiklerini açıkladı.
Ellwood, "Karadeniz Rusya'ya ait değil, orası uluslarası sulardır" ifadelerini kullandı.
Bugün Rus füze gemisinin Azak Denizi'ne doğru harekete geçtiği iddia edilmiş, geminin Kırım'ın Feodosya kıyılarına 1.5 deniz mili uzaklıkta yer aldığı belirtildi.
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