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Dünya İngiltere'den Kiev'e sürpriz ziyaret! Johnson ve Zelenskiy baş başa görüştü
Dünya

İngiltere'den Kiev'e sürpriz ziyaret! Johnson ve Zelenskiy baş başa görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 18:18:00 -
İngiltere'den Kiev'e sürpriz ziyaret! Johnson ve Zelenskiy baş başa görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştiriyor. Johnson, ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

 

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden Andrij Sybiha Facebook hesabından iki liderin fotoğrafını paylaşarak "baş başa görüşme" yaptıklarını ifade etti. Sybiha, "İngiltere, Ukrayna'ya savunma desteğinde, savaş karşıtı koalisyonda, Rus saldırganlığına yönelik yaptırımlarda liderdir" dedi.

Johnson'ın Kiev ziyareti daha önce kamuoyuna duyurulmamıştı.

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