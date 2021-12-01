  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere'den itiraf: Rusya ve Çin o alanlarda bizi geçti
Dünya

İngiltere'den itiraf: Rusya ve Çin o alanlarda bizi geçti

2014-2017'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan İngiliz dış istihbarat servisi MI6’in Başkanı Richard Moore, Rusya ve Çin’in yapay zeka, kuantum bilgisayar programcılığı ve sentetik biyolojiye yatırım yaptığını ve bu alanlarda çok geliştiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:03:00 -
İngiltere'den itiraf: Rusya ve Çin o alanlarda bizi geçti

 

2014-2017'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan İngiliz dış istihbarat servisi MI6’in Başkanı Richard Moore, Rusya ve Çin’in yapay zeka, kuantum bilgisayar programcılığı ve sentetik biyolojiye yatırım yaptığını ve bu alanlarda çok geliştiklerini belirtti. Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü kongre üyesi de olan Moore, Rusya ve Çin’in gelişiminin gelecek 10 yılda jeopolitik alanda önemli bir değişime neden olacağı uyarısında bulundu. BBC’ye konuşan Moore, İngiltere için en büyük ulusal güvenlik tehditlerini Çin, Rusya, İran ve “uluslararası terörizm” olarak sıraladı. “Dört Büyükler” olarak ifade ettiği bu tehditlerle mücadelenin, istihbarat servislerinin gündeminde birinci madde olması gerektiğini savunan Moore, “Rakiplerimiz yapay zeka, kuantum bilgisayar programcılığı ve sentetik biyolojide gelişmede istekli ve bu alanlara para saçıyorlar. Çünkü bu onları güçlü kılacak” ifadeleri ile uyarıda bulundu. MI6’in ayakta kalmak için yeni teknolojiye uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Moore, “Kuantum mühendisliği ve biyoloji mühendisliğindeki gelişmeler tüm sektörlerde değişikliğe yol açacak” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar, euro ve altın çakıldı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar, euro ve altın çakıldı

Döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen..
O isim açıkladı:
Ekonomi

O isim açıkladı: "Zincir marketler poşete yüzde 100 zam istiyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düze..
Gündem

"AK Parti, Erol Olçok'un yerini bir türlü dolduramadı"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde oğluyla birlikte şehit edilen Erol Olçok'un yerini bir türl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay