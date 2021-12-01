İngiltere'den itiraf: Rusya ve Çin o alanlarda bizi geçti

2014-2017'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan İngiliz dış istihbarat servisi MI6’in Başkanı Richard Moore, Rusya ve Çin’in yapay zeka, kuantum bilgisayar programcılığı ve sentetik biyolojiye yatırım yaptığını ve bu alanlarda çok geliştiklerini belirtti. Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü kongre üyesi de olan Moore, Rusya ve Çin’in gelişiminin gelecek 10 yılda jeopolitik alanda önemli bir değişime neden olacağı uyarısında bulundu. BBC’ye konuşan Moore, İngiltere için en büyük ulusal güvenlik tehditlerini Çin, Rusya, İran ve “uluslararası terörizm” olarak sıraladı. “Dört Büyükler” olarak ifade ettiği bu tehditlerle mücadelenin, istihbarat servislerinin gündeminde birinci madde olması gerektiğini savunan Moore, “Rakiplerimiz yapay zeka, kuantum bilgisayar programcılığı ve sentetik biyolojide gelişmede istekli ve bu alanlara para saçıyorlar. Çünkü bu onları güçlü kılacak” ifadeleri ile uyarıda bulundu. MI6’in ayakta kalmak için yeni teknolojiye uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Moore, “Kuantum mühendisliği ve biyoloji mühendisliğindeki gelişmeler tüm sektörlerde değişikliğe yol açacak” dedi.