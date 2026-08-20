İngiltere’den İsrail’e E1 tepkisi: Kapsamlı tedbir paketi hazırlanıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail hükümetine E1 projesini durdurma ve yayımlanan ihaleyi geri çekme çağrısında bulundu.

Kararın kabul edilemez ve yıkıcı olduğunu belirten Miliband, projenin Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki bağlantıyı keserek iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehlikeye atacağını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te E1 yerleşim projesi için ihale ilanı yayımlamasına tepki gösterdi.

Bakan Miliband, "İsrail hükümetinin E1 yerleşim projesi için ihale yayımlaması kabul edilemez ve yıkıcı bir eylemdir." ifadesini kullandı.

Miliband, E1 ihale ilanının, Filistin topraklarının merkezinden geçerek Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten ayırma riski taşıyacağını, bunun da iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehlikeye atacağını belirtti.

İngiltere'nin E1'e karşı olduğunun altını çizen Miliband, ülkesinin hem Filistinliler hem de İsrailliler için uzun vadeli güvenlik ve barışı sağlamanın tek yolu olarak iki devletli çözüme desteğini hem özel görüşmelerde hem de kamuoyu önünde açıkça ortaya koyduğunu aktardı.

İngiliz Bakan, "Tüm yerleşimler bu ihtimale zarar vermekte ve uluslararası hukukun açık ihlalini oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

- İsrail'in Londra Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Miliband, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a, İsrail hükümetinin E1 planlarını derhal durdurması, ihaleyi geri çekmesi ve tüm yerleşim genişlemesini durdurması gerektiğini açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Ayrıca İsrail'in Londra Maslahatgüzarı Daniela Grudsky-Ekstein'in, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaşan Miliband, "Burada, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin bu adımına yönelik İngiltere'nin derin itirazını ortaya koyduk ve kararın derhal geri alınmasını talep ettik." ifadesini kullandı.

Miliband, yerleşimci şiddeti ve terörizmin etkisinin, Filistinli topluluklar için felaket boyutunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yerleşimlerin genişletilmesi ve sahada geri döndürülemez bölünmeler yaratma girişimleri barışı, güvenliği ve yaşanabilir bir Filistin Devleti ihtimalini tehdit etmektedir. İngiltere iki devletli çözümün yok edilmesini kenardan izleyip kabul etmeyecektir. Önümüzdeki haftalarda, İsrail hükümetinin politikalarına yanıt vermek, Filistin Devleti'nin uygulanabilirliğini korumak, yasa dışı yerleşim genişlemesine katılanlara yönelik yaptırımları hedef almak ve İsrailliler ile Filistinliler için adil ve kalıcı barışı desteklemek üzere kapsamlı bir tedbirler paketi ortaya koyacağız."

- İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te E1 projesi kapsamında 1234 konutluk ihale açtı

İsrail hükümeti işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek, itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

İsrailli sivil toplum kuruluşları Ir Amim, Bimkom ve Peace Now (Şimdi Barış) tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail hükümetinin Devlet Savcılığı aracılığıyla sunduğu resmi taahhütten geri adım attığı belirtilmişti.

Açıklamada, "E1" projesi kapsamında 1234 konutun inşası için ilk ihalenin, davacılara söz verilen ön bildirim yapılmadan yayımlandığı aktarılmıştı.

Ayrıca ihalenin, projeyle ilgili hukuki sürecin Kudüs Bölge Mahkemesinde devam ettiği ve devletin henüz dilekçeye resmi yanıtını sunmadığı bir dönemde yayımlandığına dikkat çekilmişti.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.