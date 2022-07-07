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Dünya İngiltere'den İran'a yalanlama
Dünya

İngiltere'den İran'a yalanlama

İngiltere, İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker'ın İran'da füze denemesi yapılan yerden numune aldığı iddiasını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 03:37:00 -
İngiltere'den İran'a yalanlama

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, İran basınında yer alan haberlere ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, "İran'da bir İngiliz diplomatın gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsız." ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları gözaltına aldı denilmişti

Tasnim Haber Ajansı, Whitaker'la yanındaki birkaç diplomatın, Kirman eyaletindeki Şehdad çölünde füze denemelerinin yapıldığı belirtilen yasak bölgede toprak numunesi aldıklarının tespit edilmesi üzerine Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

Whitaker'ın içinde olduğu iddia edilen aracın söz konusu bölgede Devrim Muhafızlarına ait insansız hava aracıyla görüntülendiği ifade edilmişti. Görüntüler, İran devlet televizyonu tarafından yayımlanırken, Whitaker'ın sınır dışı edileceği aktarılmıştı.

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