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Dünya

İngiltere'den gündeme bomba gibi düşen iddia: Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın dünyadaki tüm stoğunu ABD satın aldı

İngiliz The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, koronavirüs tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilacın neredeyse dünyadaki tüm stoğunu satın aldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 08:01:00 -
İngiltere'den gündeme bomba gibi düşen iddia: Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın dünyadaki tüm stoğunu ABD satın aldı

İngiliz medyası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilacın neredeyse dünyadaki tüm stoğunun ABD yönetimi tarafından satın alındığı ileri sürdü.

Yaklaşık 500 bin doz

İddia, İngiliz The Guardian gazetesinde yer aldı. Gazetenin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yaklaşık 500 bin doz "Remdesivir" satın aldı.

Bu ilacı üreten firmanın Temmuz ayı kapasitesinin tamamına, Ağustos ve Eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına denk geliyor.

Dünya 3 ay boyunca ilaca ulaşamayacak

Gazete bu durumun ilaca ihtiyaç duyan diğer dünya ülkelerinin üç ay boyunca ilaca ulaşamayacağı anlamını taşıdığını öne sürdü. Ebola için geliştirilen antiviral ilaç, virüsün hücre içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğratıyor.

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