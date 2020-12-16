  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere'den 'Doğu Türkistan' çağrısı! Durdurulmasını istedi
Dünya

İngiltere'den 'Doğu Türkistan' çağrısı! Durdurulmasını istedi

İngiliz hükümeti, Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki yüz binlerce Uygur Türkü'nü zorla çalıştırdığına dair kanıtların inandırıcı olduğunu belirterek firmaların tedarik zincirlerinde buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:34:00 - 2020-12-16 21:37:00
İngiltere'den 'Doğu Türkistan' çağrısı! Durdurulmasını istedi

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, bazı giyim markalarının zorunlu işçiliğin görüldüğü bölgelerde yetiştirilen pamuğu dolaylı yoldan tedarik ettiğine ilişkin çıkan haberler konusunda parlamentoda değerlendirmede bulundu.

Sincan ve Çin'in diğer bölgelerinde Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair kanıtların inandırıcı olduğunu ve bu yöndeki haberlerin giderek arttığını kaydeden Adams, "Bu durum, İngiltere hükümeti için oldukça rahatsız edici." dedi.

Uygur Türkleri zorla çalıştırılıyor

Adams, firmaların tedarik zincirlerinde zorla çalıştırılma olmadığını temin etmeleri gerektiğini de vurguladı.

BBC'nin Çin hükümetine ait resmi raporlar ve yerel haberlere dayandırdığı dünkü haberinde, Doğu Türkistan'da yüz binlerce kişinin pamuk tarlalarında zorla çalıştırıldığı belirtilmişti.

Dünyaca ünlü firmalar "zorunlu çalıştırma" nedeniyle pamuk almayı durdurmuştu

İsveç merkezli giyim firması H&M, ekimde, etnik azınlıkların "zorunlu çalıştırılması" nedeniyle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden yani Doğu Türkistan'dan pamuk tedarik etmeyeceğini duyurmuştu.

Uluslararası denetim, kontrol, belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi, işçi haklarının sağlanması ve çevrenin bilinçli şekilde kullanılması gibi konularda hizmet veren Sumerra, Bureau Veritas SA, TÜV SÜD, RINA SpA ve Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim (WRAP) şirket ve firmaları da Sincan'dan pamuk tedarik etmeme kararı almıştı.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün (ASPI) mart ayında yayımladığı raporda, Çin'in 2017-2019 yıllarında 80 binden fazla Uygur Türkü'nü fabrikalarda çalışmaları için zorla gönderdiği ortaya konulmuştu.

ASPI, İsveç şirketi H&M'nin boyalı iplik üreticisi Huafu Fashion firması ile ilişkileri nedeniyle zorunlu iş gücü transfer programından yararlananlardan biri olduğuna işaret etmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan Ali

Elin gavuru UYGUR TÜRKLERİNİN hakkını ararken bizimkiler çin kafiriyle fotoğraf çektirmekten gurur duyuyorlar. Hani dünya ya ferman okuyanlar nerede, ??? 
  • Yanıtla
Almanya'dan Altay tankına engel girişimi! Meydan okudu: Kursaklarında bırakacağız
Gündem

Almanya'dan Altay tankına engel girişimi! Meydan okudu: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”
Dünya

Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”

Seçim döneminde AK Parti’yi yıkmak için Türkiye’deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, seçildikten sonra ..
Yunan vekilden skandal sözler! 'Türkiye'nin parlamentoda 4 ajanı var' dedi ve ülkesinde bile alay konusu oldu
Dünya

Yunan vekilden skandal sözler! 'Türkiye'nin parlamentoda 4 ajanı var' dedi ve ülkesinde bile alay konusu oldu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de meşru faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan'dan akılalmaz çıkışlar geliyor. Son olarak Yunan Parlamen..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay